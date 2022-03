Die Piloten der Frachtfluggesellschaft Aerologic am Flughafen Leipzig/Halle wollen ab Mitternacht erneut streiken. Wie die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit dem MDR bestätigte, soll der Ausstand acht Tage dauern. Hintergrund ist der Streit um einen Tarifvertrag.

Trotz hoher Auslastung und gut laufenden Geschäften verweigere sich die Airline, so die Gewerkschaft. Aerologic ist ein Tochterunternehmen von DHL und Lufthansa Cargo. Deren Mitarbeiter verdienen zum Teil deutlich mehr als die Piloten der Frachtairline Aerologic. Sie waren zuletzt am Wochenende in einen 48-stündigen Streik getreten. Dieser habe laut DHL aber keinerlei Auswirkungen auf den Flugbetrieb gehabt.