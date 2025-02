Streiks auch bei Abfallentsorgung und Stadtreinigung in Chemnitz

In Chemnitz sind am Donnerstag die Beschäftigten des kommunalen Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetriebs (ASR) aufgerufen, ihre Arbeit den ganzen Tag niederzulegen. Dort soll der Warnstreik nicht nur am Donnerstag den Betrieb lahmlegen, sondern auch am Freitag.

Bildrechte: IMAGO / Ralph Peters

Kitas und Horte in Dresden auch bestreikt

In Dresden wird ebenfalls am Donnerstag gestreikt, dort sind wie in Leipzig die kommunalen Kitas und Horte betroffen. Bereits am Mittwoch waren in der sächsischen Landeshauptstadt Mitarbeitende im öffentlichen Dienst aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen.

Bundesweite Streiks angekündigt

Hintergrund für die erneuten Warnstreiks ist die gescheiterte zweite Tarifrunde im öffentlichen Dienst. Am Dienstag kündigten die Gewerkschaften Verdi und der Beamtenbund dbb in Potsdam an, ihre Arbeitskämpfe vor den nächsten Verhandlungen bundesweit auszuweiten. Der Verhandlungsführer des Beamtenbunds dbb, Volker Geyer, betonte: "In den nächsten drei Wochen werden wir deshalb überall im Land Warnstreiks und Protestaktionen organisieren. Anders kriegen wir die Arbeitgebenden offensichtlich nicht aus ihrer Blockadehaltung."

Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Kristin Schmidt