In Leipzig beteiligten sich den Angaben nach auch alle Eigenbetriebe der Stadt und Betriebe in den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen. Wie der Sprecher des Verdi-Landesbezirks für Sachsen, Jörg Förster, sagte, gibt es keine genauen Zahlen zur Beteiligung. Bereits vergangene Woche hatte ein Kita-Warnstreik in Leipzig stattgefunden, bei dem rund 800 städtische Mitarbeiter dabei waren.

In Dresden seien am Donnerstag rund die Hälfte der Einrichtungen geschlossen oder zeitweise nicht geöffnet gewesen, berichtete ein GEW-Sprecher. Außerdem wurden bei einer Kundgebung Postkarten an den sächsischen Kultusminister übergeben.



Bereits am Mittwoch waren in der sächsischen Landeshauptstadt Mitarbeitende im öffentlichen Dienst aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen.