In Leipzig kann es am Mittwoch zu erheblichen Einschränkungen im Bus- und Bahnverkehr kommen. Beschäftigte der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) beteiligen sich seit 3 Uhr an einem ganztägigen Warnstreik. Zu dem hat die Gewerkschaft Verdi aufgerufen, um nach eigenen Angaben mit dem Streik zu Beginn der zweiten Tarifrunde den Druck zu erhöhen. Die LVB zahle mit die schlechtesten Löhne in Mitteldeutschland, begründet Landesfachbereichsleiter Paul Schmidt den Schritt. Im Vergleich zu anderen Städten in Sachsen gebe es für Leipziger Beschäftigte bisher keinen Inflationsausgleich. Außerdem bestehe ein Fachkräftemangel, der sich bis 2030 weiter verschärfen werde.

In Leipzig fahren Busse und Bahnen am Mittwoch wegen eines Streiks voraussichtlich nur eingeschränkt. Bildrechte: dpa