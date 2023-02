Warnstreik Bus- und Bahnfahrer der Leipziger Verkehrsbetriebe wollen mehr Lohn

Im Tarifstreit im öffentlichen Dienst will die Gewerkschaft Verdi am Mittwoch im Leipziger Nahverkehr ein erstes Zeichen setzen. Einzelne Bus- und Straßenbahnfahrer sind bis Donnerstagfrüh 5 Uhr zum Warnstreik aufgerufen. Laut Gewerkschaft gibt es für Pendler, Schüler und auch Fußballfans aber kaum Einschränkungen. Sollten Busse und Bahnen ausfallen, liege dies eher am hohen Krankenstand und an unbesetzten Stellen.