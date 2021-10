Arbeitskampf Streik bei Pharmagroßhändler Phoenix in Leipzig

Bis zum nächsten Verhandlungstermin zwischen den Vertretungen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber am 5. November in Dresden wird es laut Verdi im sächsischen Großhandel immer wieder zu Streiks kommen. An diesem Mittwoch stehen Angestellte von Phoenix vor dem Betriebstor.