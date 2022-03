Bei der Frachtairline Aerologic haben sich die Cockpit-Beschäftigten in einer Urabstimmung für Arbeitskämpfe zur Durchsetzung von Tarifverträgen ausgesprochen. Das teilte die Pilotenvereinigung Cockpit, also die Gewerkschaft der Piloten, am Montagfrüh mit. Aerologic ist ein Joint Venture von Deutsche Post/DHL-Group und Lufthansa mit Sitz in Schkeuditz. Die 20 Frachtmaschinen vom Typ Boeing 777 sind weltweit unterwegs.