Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in Leipzig zum Streik aufgerufen. Aufgerufen sind demnach Länderbeschäftigte des Freistaats Sachsen, etwa Mitarbeiter des Universitätsklinikums, der HTWK, der Akademie der Wissenschaften der Hochschulen für Musik und Theater sowie Grafik und Buchkunst und der Landesdirektion. Sie sollen am Donnerstag und Freitag die Arbeit niederlegen. Der Warnstreik habe 6 Uhr morgens begonnen und soll 36 Stunden dauern, so die Gewerkschaft.