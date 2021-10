Daria Bachmann von der Arbeitsgemeinschaft Kritische Einführungswochen (KEW) des Studierendenrates der Universität Leipzig (StuRa) hat der Leitung der Universität Leipzig Zensur vorgeworfen. Bei den Kritischen Einführungswochen an der Hochschule seien vorige Woche zwei Veranstaltungen verboten worden, sagte die KEW-Sprecherin MDR SACHSEN.

Bei einer der betreffenden Veranstaltungen wollte man über diskriminierende Polizeikontrollen sprechen, erzählte Bachmann. Die Mitteilung über das Verbot soll laut KEW am 6. Oktober eingegangen sein. Ohne das Verbot offiziell zu begründen, habe das Rektorat jedes weitere Gesprächsangebot der Studierenden ausgeschlagen, so Bachmann. Und das, obwohl der StuRa ein Anrecht auf Räume in der Universität besitze.