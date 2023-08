Bei einer Auseinandersetzung in Leipzig-Lindenau sind zwei Männer schwer verletzt worden, einer von ihnen lebensbedrohlich. Wie die Polizei Leipzig mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Sonnabendvormittag auf dem Markt in dem Stadtteil. Die genauen Abläufe der Tat würden noch ermittelt.



Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 34 Jahre alter Mann einen 32-Jährigen bei einem Diebstahl beobachtet und eingegriffen haben. Der Streit sei eskaliert, wobei der ältere der beiden Männer den Jüngeren mit einem Gegenstand schwer verletzt habe. Beide Männer wurden notärztlich versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei sicherte umfangreich Spuren. Weitere Angaben machte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. Der Lindenauer Markt war während des Polizeieinsatzes gesperrt.