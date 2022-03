In Leipzig hat ein betrunkener 20 jahre alter Mann im Streit einer Frau ein Meerschweinchen ins Gesicht geworfen. Wie die Polizeidirektion mitteilte, schlug der Mann auch auf die 37-Jährige ein und bespuckte sie. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Donnerstag in einer Wohnung. Die Frau wurde leicht verletzt, das Meerschweinchen blieb unversehrt.