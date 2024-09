Die Polizei sucht Zeugen eines Übergriffs an einer Haltestelle im Leipziger Stadtteil Probstheida. Demnach wollten am frühen Sonntagmorgen zwei Männer einen Streit zwischen vier unbekannten Jugendlichen und einer Frau schlichten. In der Folge schlugen die Jugendlichen mit Fäusten auf die 40 und 46 Jahre alten Männer ein. Dem 40-Jährigen sprühte einer der Unbekannten Reizgas ins Gesicht.