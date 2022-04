"Nach Analyse der derzeitigen Situation und Abwägung aller Risiken haben wir entschieden, den Ausbau der agra-Hallen um einige Wochen zu verschieben", sagte der für die Unterbringung der ukrainischen Geflüchteten zuständige Bürgermeister Torsten Bonew (CDU). Die in Leipzig zur Verfügung stehenden Kapazitäten an Unterbringungsmöglichkeiten würden diesen Schritt möglich machen.

Eine Verlegung des Treffens an einen anderen Standort hätte den Angaben der Stadt nach Mehrkosten in Höhe von 700.000 Euro bedeutet. Die WGT-Veranstalter begrüßten die Kehrtwende. Sie hätten in den vergangenen Tagen intensiv mit der Stadt verhandelt und unterschiedliche Lösungen für die Probleme gesucht, schreiben sie auf ihrer Internetseite. "Wir freuen uns, dass die Stadt Leipzig somit ihrer Verantwortung in allen Belangen gerecht werden kann."