In Pomßen im Landkreis Leipzig ist am späten Dienstagabend ein Großbrand ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilte, standen vor einer Scheune rund 200 Strohballen in Flammen. Die Brandursache ist noch unklar. Es entstand ein Schaden von etwa 12.000 Euro. Die Einsatzkräfte hatten Probleme bei der Bekämpfung der Flammen: Weil die Löschwasserversorgung nicht ausreichend war, wurde Wasser aus dem Dorfweiher entnommen. Außerdem musste die Feuerwehr einen anliegenden Stall sichern, in dem Kühe untergebracht waren. Vor Ort waren fünf Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden.