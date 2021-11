Thorsten Körner kommt zu spät. Er habe noch einen Elf-Millionen-Deal absegnen müssen, sagt der Energiehändler. Körner arbeitet für die Stadtwerke Leipzig. Er handelt, damit Kunden günstig beliefert werden können. Doch das wird immer schwieriger. So hat sich der Großhandelspreis für sofort lieferbares Gas binnen eines Jahres vervierfacht. Solche radikalen Preiserhöhungen innerhalb eines so kurzen Zeitraums seien ungewöhnlich, so Körner. "Ich kann mich in den letzten Jahren nicht dran erinnern, dass es das schon mal gegeben hat. Das sorgt natürlich für deutlich mehr Stress. Weil, wenn die Preise so volatil sind, muss man viel kurzfristiger reagieren, muss aktiv werden."