Mischa Lauterbach lebt seit 2021 in einem Studentenwohnheim in Lößnig. Die Wohnungen seien nicht besonders schön, aber darum gehe es laut dem Biologie-Studenten ja auch nicht: "Es ist günstiger Wohnraum am Stadtrand, hier erwartet niemand Luxus, es geht um faires Wohnen für Menschen mit wenig Geld." Mit der Mieterhöhung zahle er nun 275 Euro für ein 14-Quadratmeter-Zimmer in einer Vierer-WG.