Knapp ein Drittel der Unternehmen in Sachsen ist einer Studie zufolge schon einmal Ziel eines Cyberangriffs geworden. Das geht aus einer am Donnerstag in Leipzig vorgestellten repräsentativen Studie hervor. Besonders häufig sei versucht worden, Daten durch Phishing-Mails zu stehlen, hieß es.