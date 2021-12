"Leipzig wird immer internationaler" - so überschreibt das Rathaus seine Information zur zweiten Zuwandererbefragung . Zum Jahresende 2020 lebten 96.719 Personen mit einem Migrationshintergrund in der Messestadt - 16 Prozent der Bevölkerung. Um Näheres über die Lebenslagen dieser sehr heterogenen Bevölkerungsgruppe zu erfahren, hat die Stadt Leipzig nach eigenen Angaben von November 2020 bis Februar 2021 im Rahmen einer Befragung umfangreiches Datenmaterial erhoben.

Naturgemäß sind die Lebenslagen der Frauen und Männer mit ausländischen Wurzeln so individuell und unterschiedlich wie die Menschen selbst. Die Stadt verweist darauf, dass beispielsweise 20 Prozent der Befragten in einem Verein, Verband, einer ehrenamtlichen Initiative oder einer Partei aktiv seien und sich dort engagierten.

Trotz teilweiser Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt und unterdurchschnittlicher Einkommensverhältnisse ist die Lebenszufriedenheit der Migrantinnen und Migranten, wie bereits im Jahr 2016, ausgesprochen hoch und auch höher als bei der deutschen Vergleichsbevölkerung. 82 Prozent der Migrantinnen und Migranten sind mit ihrem Leben (sehr) zufrieden, 80 Prozent schauen (eher) optimistisch in die Zukunft.

Viele Migranten fühlen sich in Leipzig wohl und sind zufrieden. Bildrechte: MDR/Nadine Jejkal

Die Befragten berichten aber auch von Verständigungsschwierigkeiten mit Ämtern und Diskriminierung bei der Wohnungs- und Arbeitssuche. Das durchschnittliche Monatsnettoeinkommen der befragten Migratinnen und Migranten liegt etwa 370 Euro niedriger als bei der deutschen Vergleichsbevölkerung, so die Studie. Etwa die Hälfte der Migrantinnen und Migranten sind erwerbstätig. Elf Prozent der Befragten gaben aber auch an, in Deutschland noch nicht auf Arbeitssuche gewesen zu sein.