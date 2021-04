Wer sich derzeit für ein Studium interessiert, kann nicht einfach einen Campus betreten, um sich selbst einen Eindruck von Hörsälen, Mensa und Bibliotheken zu verschaffen. Die Leipziger Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) stellt Studieninteressierten deswegen digitale Räume bereit, in denen sich potenzielle Bewerberinnen und Bewerber über das Studienangebot informieren können. Am Sonnabend, den 24. April von 10 bis 15 Uhr findet zum zweiten Mal seit Beginn der Corona-Krise der Hochschulinformationstag der HTWK komplett online statt.

Neben einem offenen Raum für allgemeine Fragen sowie einer telefonischen Studienberatung bietet die Hochschule Videochats mit Professoren und Dozenten verschiedener Fachrichtungen an. In jeweils 45-minütigen Videocalls können Studienanwärter so ihre Fragen zum Architektur-, Maschinenbau- oder Museologie-Studium loswerden. Außerdem können Interessierte mit derzeit eingeschriebenen Studierenden bei einem "Speeddating" ins Gespräch kommen und so Einblicke ins Studierendenleben aus erster Hand erhalten. Auch für die Eltern potenzieller Erstsemesterstudenten gibt es einen eigenen digitalen Raum. Internationale Aspiranten können sich auf Arabisch, Kurdisch, Englisch, Ukrainisch und Russisch informieren. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein internetfähiges Gerät.

Direkt im Anschluss findet die 15. Lange Nacht der Computerspiele ebenfalls zum zweiten Mal rein virtuell statt. Auf der Live-Streaming-Videoplattform Twitch werden zwischen 14 und 22 Uhr an der HTWK entwickelte Projekte vorgestellt. Zeitgleich treten zwischen 15:30 und 20:30 Uhr verschiedene Teams in dem Computerspiel "League of Legends" gegeneinander an. Die digitalen Wettkämpfe werden für Schaulustige ebenfalls auf Twitch übertragen. Außerdem bietet die HTWK Videovorträge zum Thema Extended Reality, eine virtuelle Kunstgalerie und die Möglichkeit klassische Brettspiele per Videochat online zu spielen.