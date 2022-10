Nach den coronabedingten Rückgängen in den vergangenen beiden Jahren steigt die Zahl der Erstsemester an der Leipziger Universität wieder leicht an. Wie die Uni mitteilte, starteten am 1. Oktober rund 7.000 Studienanfänger in das Wintersemester, etwas mehr als im Vorjahr. Wie die Uni mitteilte, studierten insgesamt etwa 30.000 Männer und Frauen an der Bildungseinrichtung in der Messestadt.

In den Hörsälen der Leipziger Uni sitzen nach Corona wieder mehr Studienanfänger. (Archivbild) Bildrechte: imago/F. Berger