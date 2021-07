Wanderkino Stummfilmtage in Leipzig wegen Lärmfaktor Sachsenbrücke abgesagt

Eigentlich sollten die Stummfilmtage am Donnerstag beginnen. Seit einigen Wochen kommt es jedoch auf der Sachsenbrücke im Clara-Zetkin-Park in Leipzig immer wieder zu lautstarken Auseinandersetzungen, Gewalt und Diebstählen . Hunderte Menschen feiern allabendlich rund um den beliebten Treffpunkt. Am 26. Juni eskalierte ein Streit, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde .

Ihre Heimatstadt streichen die Leipziger Tobias Rank und Gunthard Stephan in diesem Jahr daher notgedrungen von der Route. Am 16. Juli geht es für das Wanderkino nach Schleswig-Holstein und weiter an die Ostsee. Am 5. August ist es dann zu Gast in Wurzen am Ringelnatz-Haus, wo Rank und Stephan ihre Stummfilmrollen u.a. mit den Stars der Ära Buster Keaton und Charlie Chaplin aus ihrem alten Feuerwehrwagen auf die Leinwand projizieren, begleitet von Live-Musik an Klavier und Violine.