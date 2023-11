In Leipzig hat ein Mann versucht, nach Ladenschluss die Glastür eines Supermarktes aufzusprengen. Allerdings hielt die Tür stand und er konnte nicht in das Gebäude gelangen, wie die Polizei Leipzig am Sonntag mitteilte. Der Mann habe sich daraufhin vom Tatort entfernt. Die Beamten hätten den 34-Jährigen aber durch die Personenbeschreibung eines Zeugen wenig später stellen können. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 5.000 Euro. Gegen den Tatverdächtigen wird wegen des Verdachts der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion ermittelt.