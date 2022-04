Die Tafel Leipzig nimmt bis auf Weiteres keine Neuanmeldungen mehr für die Ausgabe von Lebensmitteln an. Wie der Vorstandsvorsitzende Werner Wehmer mitteilte, betrifft das die Tafeln in Lindenau, Leipzig-Ost, Paunsdorf, Markranstädt, Borna und Markkleeberg. Gründe seien Personalmangel an den Ausgabestellen, Mangel an gespendeten Lebensmitteln, steigende Spritkosten und die wachsende Zahl der Bedürftigen in Leipzig.