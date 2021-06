Der Mensch ist ein Säugetier. Körperberührungen, unabhängig von sexuellen Absichten, gehörten zu unserer artgerechten Haltung und unserem Umgang miteinander. Das sagt Prof. Martin Grunwald, Haptikforscher an der Universität Leipzig. Soziale Vereinsamung und fehlender zwischenmenschlicher Kontakt könnten zu psychischen und körperlichen Erkrankungen führen.

Grunwald nennt Berührungsreize, also auch Umarmungen, Verformung der äußeren Körperhaut durch andere soziale Wesen. Das passiert schon gleich nach der Geburt und ist für Säuglinge überlebenswichtig. Berührungen und Umarmungen seien eine Garantie für eine gesunde und stabile Entwicklung der Kinder. Das setzt sich auch im Laufe des späteren Lebens fort. Menschen, die wir mögen und die uns am Herzen liegen, denen sind wir auch körperlich nahe. Das heißt, wir umarmen solche Menschen oder wir kraulen sie oder werden von ihnen umarmt, wie Grunwald sagt. Körperliche Nähe sei ein soziales Bindemittel zwischen Säugetieren. Die pandemiebedingte körperliche Zurückhaltung sei eine erhebliche Stresssituation.

Prof. Dr. Martin Grunwald, Haptikforscher an der Universität Leipzig. Bildrechte: Margarete Cane

Zahlreiche Studien belegen, dass die Spezies Mensch allgemein positiv auf Berührungen von Säugetieren reagiert, egal ob von Mensch oder Tier. Nicht umsonst lebten in jedem zweiten Haushalt welche, sagt Prof. Grunwald schmunzelnd. Im Zusammenleben mit Säugetieren würden beide Seiten voneinander profitieren, der Mensch genauso wie auch Hund, Katz oder Maus. Haustiere könnten so vor allem bei Alleinlebenden in Pandemiezeiten dazu beitragen, Berührungsmangel zu reduzieren.