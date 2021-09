Auf dem Roßplatz vor dem ehemaligen Ring-Café in Leipzig widmen sich Organisationen am Sonnabend dem Wohnungslosigkeit. Der bundesweite "Tag der Wohnungslosen" wird von verschiedenen Initiativen und Vereinen aus Leipzig veranstaltet. Sie wollem wohnungs- und obdachlose Menschen in den Mittelpunkt rücken. Eine sogenannte Hilfestraße wird von 12 Uhr bis 15 Uhr über die Angebote in Leipzig informieren. Auch Schlafsäcke als Winternothilfe für Betroffene werden wieder gesammelt. Vor allem aber wollen die Akteure mit den Menschen in der Stadt über das Thema Wohnungslosigkeit reden.

Netzwerk gegen Wohnungslosigkeit

Hauptorganisator des Aktionstages ist die Leipziger Areibeitsgemeinschaft AG Recht auf Wohnen. Der freiwillige Zusammenschluss von Einrichtungen und Diensten der sozialen Arbeit, der Stadtverwaltung und einzelner Stadtratsfraktionen will Wohnungslosigkeit in Leipzig verhindern und beseitigen bzw. deren Ursachen und Folgen. Gerade die Auswirkungen der Coronapandemie habe gezeigt, wie schnell Menschen in Notsituationen beim Wohnen kommen, heißt es in einer Mitteilung der AG zum Aktionstag. Wie viele Menschen derzeit in Leipzig auf der Straße leben oder wohnungslos sind, sei schwer zu sagen. Nur so viel sei allen klar: Die Zahl steigt laut der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfen stetig an, nicht nur in Leipzig. Deutschlandweit müssten 75 Prozent der Wohnunglosen laut Cabl e.V. akut psychiatrisch behandelt werden. Bildrechte: Colourbox.de

Was heißt obdachlos, was wohnungslos? Wohnungsnotfall: Wohnungsnotfälle sind Haushalte und Menschen mit einem Wohnungsbedarf von hoher Dringlichkeit, die aufgrund besonderer Zugangsprobleme (finanzieller und/oder nicht-finanzieller Art) zum Wohnungsmarkt der besonderen institutionellen Unterstützung zur Erlangung und zum Erhalt von angemessenem Wohnraum bedürfen.



Wohnungslosigkeit: Ohne eigene mietrechtlich abgesicherte Wohnung. Die Menschen leben vorübergehend bei Freunden, Bekannten, Verwandten oder vorübergehend auf eigene Kosten in Hotels oder Pensionen.



Obdachlosigkeit: Ohne jegliche Unterkunft, auf der Straße lebend. Die Menschen leben in Behelfsunterkünften, z.B. in Baracken, Abrisshäuser oder sind notuntergebracht, z.B. in Notunterkünften.

Quelle: Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V.

Wenn Scham Hilfe verhindert

Eines der Hilfsangebote, das am Sonnabend auf dem Roßplatz präsentiert wird, ist das Projekt "Umfeldnahe Versorgung für Menschen ohne festen Wohnsitz", kurz Uvo des Cabl Vereins. Dabei geht es um kostenlose ärztliche Sprechstunden für wohnungslose Menschen, sagt Projektkoordinatorin Barbara Niedermaier MDR SACHSEN. Gerade sie hätten große Schwierigkeiten, medizinische Versorgung in Anspruch zu nehmen. "Wir haben in unserer Arbeit festgestellt, dass es für wohnungslose bzw. obdachlose Menschen noch mehr Zugangshürden gibt", beschreibt Niedermaier die Situation.

Aus Scham, aus fehlendem Vertrauen, weil die Arztpraxis zu weit entfernt ist oder aufgrund von Sprachproblemen, vermeiden sie es, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Barbara Niedermaier Cabl e.V.

Akute Notfälle oder auch chronische Erkrankungen könnten die Folge sein, so Niedermaier weiter. Das Angebot des Vereins ist daher niedrigschwellig. Gemeinsam mit ehrenamtlichen Ärztinnen und Ärzten fährt der Verein verschiedene Leipziger Übernachtungshäuser und Tagestreffs ab und bietet Akutsprechstunden an. "Im besten Fall kann so eine Vertrauensbasis geschaffen und eine Weiterversorgung vermittelt werden", nennt Niedermaier ein Ziel dieses niederschwelligen Angebots für Betroffene.

Sensibilisieren und Mitstreiter finden

Sie hofft durch den Aktionstag auf dem Roßplatz nicht nur die Gesellschaft auf diese Gruppe von Menschen aufmerksam zu machen und zu sensibilisieren sondern auch medizinischen Personal zu gewinnen, die die medizinische Versorgung von wohnungs- und obdachlosen Menschen unterstützen. Ihr größter Wunsch ist aber ein medizinischer Hilfebus, der die Menschen dort aufsucht, wo sie leben.

Wer macht mit beim "Tag der Wohnungslosen"? - Leipziger Übernachtungshäuser

- Leipziger Diakonie

- Suchtzentrum gGmbH

- Bahnhofsmission Leipzig

- Unternehmensgruppe St. Georg

- Streetwork-Projekt machtLos e. V.

- Amt für Jugend und Familie

- Sozialamt Leipzig, Abteilung Soziale Wohnhilfen

- Cabl e.V.

- Caritasverband Leipzig e.V.

- Ökumenisches Wohnprojekt Quelle e.V.

- Jugendhaus Leipzig e.V.

- TiMMi ToHelp e.V.