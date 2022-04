Menschen empfinden bis 65 Dezibel als normal. Der Kita-Lärm geht also weit darüber hinaus, was wir als normal empfinden?

Tatsächlich. Wenn wir uns in einem gleichen Raum ganz normal unterhalten liegen wir etwa bei 45 bis 50 Dezibel. In den Kindertageseinrichtungen bewegen wir uns definitiv wesentlich darüber.

Erzieherinnen und Erzieher arbeiten also in einem enorm lauten Umfeld. Was macht das mit ihnen?

Die meisten Folgen, die uns berichtet werden, sind Gehörschäden, aber auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch die Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit. Durch die permanente Lärmbelastung nimmt die Konzentration ab und am Ende des Tages, nach einem Acht-Stunden-Tag in einer Kita möchten viele Erzieherinnen und Erzieher einfach gar nichts tun, was langfristig zur sozialen Isolation führen kann. Die Folgen sind sehr weitreichend, nicht nur im beruflichen, auch im privaten Kontext.

Wie viele Menschen sind betroffen?

Wir können davon ausgehen, dass von Lärm nahezu alle Kitas und Horte betroffen sind. Bundesweit fehlen 173.000 Fachkräfte in den Kitas. Das weist darauf hin, dass Kita-Lärm ein bundesweites Problem ist, von dem alle Beschäftigten betroffen sind. Aktuell kennen wir keine statistische Erhebung. Doch alle unserer ehrenamtlichen Mitglieder berichten über solche Erfahrungen. Deswegen schätze ich die Zahl der Betroffenen auf etwa 99 Prozent.

Sie gehen davon aus, dass nicht nur die Bezahlung, sondern auch der Kita-Lärm eine Ursache für den Fachkräftemangel bei Erzieherinnen und Erziehern ist?

Der Lärm und die unattraktiven Arbeitsbedingungen halten viele Menschen davon ab, den Beruf einzuschlagen. Letztlich besteht der Personalmangel aus mehreren Stellschrauben. Eine davon, ist den Beruf attraktiver zu machen zum Beispiel durch tarifliche Regelungen, durch Entlastungen und Gesundheitsschutz.

Für wie entscheidend halten Sie Lärm, sich gegen die Wahl des Erzieherberufs zu entscheiden?

Lärm ist ein bedeutender Grund für den Fachkräftemangel. Die Kita-Lärmkulisse schraubt sich durch große Gruppen nach oben. Hier sind wir schnell in einem Teufelskreis. Weniger Personal führt zu größeren Gruppen. Und diese führen wieder zu einer hohen Belastung für das Personal mit weniger Pausen und stärkeren Lärm. Dadurch wird der Beruf unattraktiv, der Personalmangel verstärkt sich weiter. Ein Weg aus dieser Abwärtsspirale geht nur über Entlastungen.

Viele Erzieherinnen und Erzieher beklagen, dass die Gruppenschlüssel nur theoretisch existieren. Im Alltag betreut eine Erzieherin viel größere Gruppen, als es gesetzlich erlaubt ist. Bildrechte: dpa

Wie soll die aussehen? Würden kleiner Gruppen das Problem lösen?

Kleinere Gruppen wären möglich, wenn genug Fachkräfte zur Verfügung stehen. Doch gerade beim Personalschlüssel liegt Sachsen leider bundesweit mit an letzter Stelle.

Sachsen liegt beim Kita-Personalschlüsel bundesweit mit an der letzten Stelle. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Das heißt?

Es ist erschreckend, wie wenig der vorgegebene Personalschlüssel tatsächlich eingehalten werden kann. In der Krippe bei Kindern unter drei Jahren, liegt der Personalschlüssel in Sachsen bei 1:5 – also eine Erzieherin oder ein Erzieher kümmern sich um fünf Kinder. Soweit die Theorie. Dieser Schlüssel kann jedoch nur von 2,7 Prozent der Beschäftigten eingehalten werden.

Im Kindergarten liegt der Schlüssel bei 1:12. Das können nur 16 Prozent der Beschäftigten einhalten. Im Hort liegt der Schlüssel bei 0,9 zu 20. Fragen Sie mich nicht, wie so etwas zustande kommt. Runden wir also auf 1:20 auf, das können nur 42 Prozent des Hortpersonals einhalten. Das klingt im Vergleich zwar hoch. Liegt jedoch noch immer unter der Hälfte. Auch auf Bundesebene ist der Personalmangel eklatant. Nach unserem Personalcheck im 2021 fehlen bundesweit 173.000 Fachkräfte. Fakt ist, das einfach zu wenige Menschen – bundesweit und in Sachsen – den Beruf einschlagen. Deswegen muss er deutlich aufgewertet werden.

Der ohnehin schon knappe Personalschlüssel kann wegen Personalmangels nur von einem kleinen Teil der Erzieherinnen und Erziehern eingehalten werden. Bildrechte: dpa

Wie kann das gelingen?

Eine Stellschraube wäre, mehr Zeit für die Vor- und Nachbereitung der Arbeitszeit mit einzuplanen. Tariflich gibt es bislang keine Regelung, die das festschreibt. Erzieherinnen und Erzieher könnten die Betreuung der Kinder dann während der Arbeitszeit vor-und nachbereiten. Jetzt machen das viele Beschäftigte in ihrer Freizeit. Das ist ein Riesenproblem. Dass Erzieherinnen ständig Zeit von ihrer Freizeit abknapsen, ist kein Zustand.

Sie wollen mit mehr Zeit den Stresspegel und die Anfälligkeit für Lärm senken?

Fast. Mit der Vor- und Nachbereitung sinkt nicht nur der Stresspegel, sondern bleibt auch ein bisschen mehr Zeit außerhalb des Lärmpegels der Gruppe.

Dieses Lärmzelt steht ab Mittwoch 15 Uhr in Leipzig in der Petersstraße, Höhe Thomaswiese. Passanten können sich in die Geräuschekulisse einer Kita einfühlen. Bildrechte: Michael Sommer

Wie machen Sie darauf aufmerksam, dass es in Kitas nicht mehr so laut wie auf Hauptstraßen zugeht?

Heute zum Tag gegen den Lärm möchten wir mit einem "Lärmzelt" in der Leipziger Innenstadt auf die Geräuschekulisse in Kitas aufmerksam machen. Dort können sich Passantinnen und Passanten zwischen 15 und 17 Uhr mal in eine originale Kita-Geräuschekulisse und die Alltagssituationen von Erzieherinnen und Erziehern einfühlen. Für Fortgeschrittene gibt es auch die Möglichkeit in der Kita-Geräuschekulisse Aufgaben zu lösen. Vielen ist nicht bewusst, unter welchem Lärm und herausfordernden Arbeitsbedingungen Erzieher und Erzieherinnen arbeiten.

Tipp: Bürgertelefon für Ratsuchende - Das sächsische Landesumweltamt hat am Mittwoch zum Tag gegen Lärm ein Bürgertelefon eingerichtet. Dort geben Experten der Berhörde Tipps gegen Lärm im Alltag.

- Das Bürgertelefon ist erreichbar unter: 0351-26 12 52 52.