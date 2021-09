Bettina Bautze ist eine von ihnen. Sie besuchte zu DDR-Zeiten mit ihrer Arbeitsgruppe den Vergnügungstempel. "Wir haben hier gegessen, Bowling gespielt, das war ein Highlight, an das ich mich heute noch gerne erinnere", erzählt sie MDR SACHSEN. Und auch Monika Becker kann sich noch gut an die alten Zeiten erinnern. Hier habe sie mit anderen gemeinsam Sport gemacht. Danach sei es an eine der Bars gegangen, um den Durst zu stillen, erzählt sie von damals.

Wie besonders dieser Bau ist, erklärt Thomas Noack von der Denkmalpflege Leipzig, während einer der Führungen durch den Bowlingtreff. Kein Staatsauftrag aus Berlin sei es gewesen, den der Rat der Stadt Leipzig Mitte der 1980er Jahre umsetzte. Das Vorhaben sollte von der maroden Bausubstanz der Stadt ablenken. Mehr still und heimlich sei in dem 1925-26 erbauten Umspannwerk "Unterwerk Mitte" der Bowlingtreff errichtet worden, erzählt Noack. Erbaut von den Leipzigern selbst, teils in Schwarzarbeit, an der Regierung in Berlin vorbei.