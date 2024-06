Anlass war der Jahrestag zum so genannten Tag X. Damals waren rund 1.300 Menschen von der Polizei für elf Stunden in einem Kessel festgehalten worden, nachdem es bei einer Kundgebung für Versammlungsfreiheit zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten gekommen war. Die Demonstranten kritisierten den damaligen Polizeieinsatz als unverhältnismäßig. Im Nachhinein räumte die Polizei Fehler in ihrem Vorgehen ein, die Aufarbeitung dauert seitdem an.