Rund um die Demonstrationen am sogenannten Tag X in Leipzig hat es mehrere Anschläge auf Privatautos von Polizisten gegeben. Das sagte die Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft in Sachsen, Cathleen Martin, MDR SACHSEN. "Es wurden Radmuttern gelöst und Reifen angeritzt". Von Kolleginnen und Kollegen seien ihr drei Fälle berichtet worden. Sie seien mutmaßlich in der Nacht vom 3. auf den 4. Juni im Umfeld der Polizeidirektion Leipzig verübt worden. Schon vor dem Urteil gegen Lina E. waren laut Martin an dem Privatwagen eines Polizisten die Radmuttern von Unbekannten gelöst worden. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.