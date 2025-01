Mambo, Lio und Sebastian gehören zum Verein "Pödelwitz hat Zukunft". Sie sehen in dem Ort eine große Chance. "„Wenn wir uns hier treffen, können wir träumen: Was könnte in so einem Dorf entstehen?", berichtet Lio. Der viele Leerstand hat sie hergelockt, so die junge Frau. Es sei ein Projekt, das über die eigene Grundstücksgrenze hinausgeht.