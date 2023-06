Unabhängig von der aus dem Ruder gelaufenen Versammlung hatten am frühen Nachmittag auch kleinere Demos und Versammlungen in der stattgefunden, die friedlich verliefen. Zeitgleich zu den Demonstrationen feierte Leipzig am Wochenende auch Stadtfest, ein Herbert-Grönemeyer-Konzert und den Sachsen-Pokal im Fußball. Von diesen Großveranstaltungen gab es keine Informationen zu Auseinandersetzungen. An den Zufahrtswegen in die Stadt sowie am Bahnhof gab es den ganzen Tag lang Kontrollstellen.