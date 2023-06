Nach einem friedlichen Vormittag und Nachmittag mit kleineren Versammlungen ist in Leipzig am späten Samstagnachmittag eine Demonstration eskaliert. Bei einer Versammlung mit rund 1.500 Teilnehmern in der Leipziger Südvorstadt wurden nach dem Ende der Versammlung Steine, Gegenstände und Böller Richtung Polizei geworfen. Zur genauen Zahl der verletzten Beamten machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Polizei sprach von "massiven Ausschreitungen" am Alexis-Schumann-Platz und kesselte einen Teil der Demonstranten ein. Mehrere Wasserwerfer waren auch in Stellung gebracht worden, kamen aber nicht zum Einsatz. Die Polizeimaßnahme dauerte bis in die Nacht an, etwa 300 Personen wurden nach und nach aus der Einkesslung herausgelassen. Zuvor wurden ihre Personalien festgestellt, berichteten MDR-Reporter.