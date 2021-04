Tarifrunde ohne Einigung IG Metall ruft erneut zu Warnstreiks in Sachsen auf

Die vierte Runde der Tarifverhandlungen für Sachsens Metall- und Elektroindustrie hat am Montag keine Einigung gebracht. Die IG Metall will deswegen am Dienstag zu neuen Warnstreiks aufrufen – bei BMW in Leipzig sogar ganztägig. Auch in Limbach-Oberfrohna und in Zwickau sind Aktionen geplant. Das Landesarbeitsgericht in Chemnitz hatte am Freitag entschieden, dass die Streiks in Sachsen und Brandenburg rechtmäßig sind. Zuvor hatte das Arbeitsgericht in Leipzig die Arbeitsniederlegungen untersagt.