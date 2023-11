In Leipzig findet am Donnerstag die sechste Verhandlungsrunde zu den Tarifen im Einzel- und Versandhandel in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen statt. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi fordert für die 270.000 Beschäftigten Erhöhungen zwischen elf Prozent und 15,5 Prozent je nach Lohngruppe sowie 250 Euro monatlich mehr für Auszubildende.