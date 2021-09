Die Staatsanwaltschaft Leipzig hat Haftbefehl gegen zwei junge Männer erlassen. Die Tatverdächtigen im Alter von 16 und 17 Jahren stehen im Verdacht, an mehreren Raubüberfällen im Leipziger Stadtgebiet beteiligt gewesen zu sein, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ihnen werden Raub und schwerer Raub vorgeworfen. Bei den Ermittlungen zu den Überfällen, die sich zum großen Teil im Bereich der Sachsenbrücke und des Palmengartens ereignet haben, habe sich der Verdacht gegen die beiden erhärtet, hieß es weiter. Die Beschuldigten wurden in eine Jugendstrafvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen zu weiteren möglichen Straftaten laufen.

Seit Juni dieses Jahres hatten sich die Raubstraftaten in Leipzig deutlich erhöht, vor allem an der Sachsenbrücke und am Palmengarten. Daraufhin hatte die Polizei ihre Präsenz deutlich erhöht. In den vergangenen Wochen hatte es am Palmengarten mehrere Übergriffe gegeben. Die Täter traten dabei Zeugenaussagen zufolge in Gruppen auf und entwendeten ihren Opfern unter anderem Kleidungsstücke, Telefone und Uhren. Eines der Opfer wurde dabei schwer verletzt. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Fällen gibt und weitere Tatverdächtige gesucht werden, dazu machte die Polizei zunächst keine Angaben.