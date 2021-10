Kriminalität Nach Verpuffung: Polizei untersucht Zusammenhang zu Sprengstoff-Paketen in Leipzig

Nach einer Verpuffung in einer Wohnung in Leipzig, hat die Polizei in der Wohnung chemische Substanzen entdeckt, die von Sprengstoffexperten untersucht werden. Der Mieter gilt als Tatverdächtiger. Ein Zusammenhang zu weiteren Explosionen und Sprengstoff-Funden in Leipzig in der Vergangenheit wird derzeit geprüft.