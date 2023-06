Nach einem Tauchunfall am Kulkwitzer See hat die Polizei am Montag Einzelheiten bekanntgegeben. Demnach war eine Gruppe von Tauchern gemeinsam an der Ostseite des Sees auf Tauchgang gewesen. Ein 56-jähriger Taucher war kurz darauf in etwa drei Metern Tiefe und rund 70 Meter vom Ufer entfernt bewusstlos treibend entdeckt worden. Der Mann wurde durch Rettungskräfte reanimiert.