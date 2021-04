In Leipzig und Umgebung häufen sich die Fälle von Telefonbetrug. So erhielt eine 96 Jahre alte Frau in Grimma am Donnerstag einen Anruf von einem unbekannten Mann, der ihr mitteilte, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Laut Polizei forderte der Anrufer von der Seniorin eine Kaution von 50.000 Euro, damit die Tochter nicht ins Gefängnis muss. Da die 96-Jährige den Betrag nicht aufbringen konnte, wurde eine Summe von reichlich 20.000 Euro vereinbart. Wenig später holte eine unbekannte Frau das Geld ab. Der Betrug fiel auf, als die Seniorin am Nachmittag mit ihrer Tochter sprach. Diese schaltete sofort die Polizei ein.