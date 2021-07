Modellprojekt Leipzig will großflächig Tempo 30 testen

Der Weg für Tempo 30-Zonen in der Leipziger Innenstadt ist frei. In einem Pilotprojekt will Leipzig gemeinsam mit sechs anderen deutschen Städten die Geschwindigkeitsbegrenzungen großflächig testen. Das teilte der Deutsche Städtebund mit. Auf Einfallstraßen und Verkehrsadern bleibe es bei der üblichen Geschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde. Im März hatte der Stadtrat grünes Licht für die Umsetzung in der Messestadt gegeben.