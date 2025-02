Ursprünglich sollte Christoph Terhechte bis Ende Januar 2028 das Dokumentar- und Animationsfestival DOK Leipzig leiten. Am Donnerstag gab er bekannt, dass er das Amt bereits Ende Januar 2026 aus gesundheitlichen Gründen niederlegen wird und in den Ruhestand geht. Die 68. Festivalausgabe vom 27. Oktober bis 2. November 2025 wird deshalb die letzte unter seiner Leitung sein.

Terhechte war 2020 als künstlerischer Leiter des DOK Leipzig auf Leena Pasanen gefolgt. In seiner Amtszeit stärkte er vor allem die Stellung des Animationsfilms innerhalb des Festivals. Außerdem setzte er sich dafür ein, die Zahl der aufgeführten Filme stärker zu begrenzen und dem Festival so mehr Profil zu geben. Zuvor hatte er das Internationale Forum des jungen Films bei der Berlinale geleitet. Außerdem war er Leiter des Filmfestivals in Marrakesch.

Die Kulturbürgermeisterin der Stadt Leipzig, Skadi Jennicke, bedauerte die Entscheidung Terhechtes. In einer Pressemitteilung des DOK Leipzig würdigte sie seinen Einsatz für das Festival in den Jahren der Pandemie. Mit Christoph Terhechte sei es gelungen, die DOK-Filmwochen GmbH wirtschaftlich wieder auf solide Füße zu stellen, so Jennicke. Andererseits hätten es Terhechte und sein Team nach den schweren Jahren der Corona-Pandemie "in hervorragender Art und Weise geschafft, das Festival zu stabilisieren". 2024 hätten sie sogar einen Besucherrekord erzielt.