Aber was macht den grünen Flecken im Leipziger Stadtteil Gohlis-Nord so wertvoll? Mit ihm ist per Eintrag im Grundbuch ein Nutzungsrecht an 30 Auto-Stellplätzen verbunden, die sich in einer Eigentumswohnungsanlage mit rund 140 Wohnungen befinden. Dort sind Parkplätze extreme Mangelware, deshalb sehr gefragt und entsprechend teuer.