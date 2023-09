Mehr als nur gute Freunde in Leipzig gefunden

Das seien die Themen seiner Songs: Liebe, Enttäuschungen oder Lieder, die Fragen nachgehen, wie "Worum geht es im Leben?" Dabei kämen die besten Songs manchmal ganz zufällig, sagt Max: "Den Song 'Dauerhaft' habe ich geschrieben, als ich im Krankenhaus wegen einer OP war und nur mich und meine Gitarre hatte". Er habe sich im Deutschpop wiedergefunden: "Ich habe mich zwar in Englisch probiert, aber das ist absolut nicht mein Genre. Im Deutschen fühle ich mich Zuhause." Angelika ist eine sehr gute Freundin von Max und hört ihm gerne beim Singen zu. "Ich glaube an ihn und spreche ihm zu", sagt sie. Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

Model ist von Stimme fasziniert

Doch wie ist Max zu "The Voice" gekommen? "Eher zufällig, weil beworben habe ich mich nicht", sagt er. Als der 30-Jährige in Leipzig bei einem Konzert auftritt, sei das Model Franziska Knuppe auf ihn aufmerksam geworden. "Sie hat an mich geglaubt und hat meinen Kontakt an 'The Voice' weitergeleitet", sagt Max. "Danach bekam ich die Nachricht, ob ich nicht an 'The Voice' teilnehmen möchte. Ich lief ganz aufgeregt zu meiner Geli, weil ich es nicht glauben konnte", sagt Max und schaut lächelnd zu Angelika rüber.

Weltstars entscheiden über talentierte Stimmen

Dann ging die Reise für Max los. "Zuerst war ich beim Vorsingen. Das bedeutet jedoch noch lange nicht, dass du vor das Coachteam kommst. Das ist ein langer Weg dahin, den viele nicht sehen." Doch Max hat es geschafft, dorthin zu kommen, wo sich viele musikalische Talente hin sehnen. Unter Tausenden Bewerbern gehört er zu den wenigen Sängern, die sich vor einem unbekannten Publikum sowie den Coaches Ronan Keating, Giovanni Zarrella sowie Tom und Bill Kaulitz und der Rapperin Shirin David beweisen müssen.

Wie läuft das Casting bei "The Voice"? In der ersten Runde von "The Voice" stehen die Blind Auditions an. Die Kandidaten singen dabei vor Publikum und den Coaches. Dabei entscheiden die Coaches rein nach Gehör, welche Stimme Potenzial hat. Wenn das so ist, drücken sie einen roten Knopf. Wird dieser nicht gedrückt, scheidet der Kandidat aus. Wenn sich ein Coach für einen Kandidat entscheidet, bilden diese zusammen ein Team. Sie trainieren zusammen, bis in der Endrunde ein Sieger gekührt wird. Quelle: Sat.1-Mediathek

Und das sei ganz anders gewesen, als bei vorherigen Auftritten, auf die sich Max habe immer vorbereiten können. "Es schauen dich dort so viele fremde Gesichter an, die sich fragen 'Was singt er? Was kommt jetzt?' Und du siehst, wie es den Gesichtern arbeitet."

Max legt die Hand auf seine Brust: "Ich habe bestimmt 150er-Puls gehabt. Mein Herz ging 'Bumm! Bumm! Bumm! Ich dachte 'Ich kippe jetzt entweder nach vorne oder hinten.'" Doch dann sei da nur er und die Musik gewesen: "Ich habe nichts mehr, als mich selbst wahrgenommen, die Augen geschlossen und gesungen." Max hat Songs über eigene Enttäuschungen geschrieben und mit seinen Fans geteilt. Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

Geilste Erfahrung im Leben

Für Max sei es die "geilste Erfahrung" in seinem Leben gewesen. "Da mitmachen zu können, ist eine Riesenchance." Und was erwartet Max durch die Teilnahme an "The Voice"? "Ich habe selten Erwartungen, denn Erwartungen sind auch immer mit Enttäuschungen verbunden" sagt er und fügt hinzu: "Wenn sich daraufhin etwas entwickelt, mit dem man arbeiten kann, habe ich mega Bock drauf. Das i-Tüpfelchen wäre, sich den Lebensunterhalt damit zu finanzieren." Zufälliger Besuch aus Berlin: Max hat Theresa bei "The Voice" kennengelernt. Beide hatten viel Spaß bei Karaokeabenden. Bildrechte: MDR/Philipp Brendel