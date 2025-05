Klubs für Erfahrungswelten

Ein Theaterpädagoge und vier Theaterpädagoginnen werden in der neuen Mitmach-Sparte insgesamt zwölf, perspektivisch 14 Klubs betreuen. Diese Klubs richten sich an unterschiedliche Altersstufen und geben teilweise Themen vor, beispielsweise Frechheit, Mut, Schwärmerei oder Bildung. In einem der Klubs geht es beispielsweise um die queere Seite bei Shakespeare, die entdeckt werden will.

Immer geht es aber auch um spielerische Grenzüberschreitungen. Am 14. September fällt bei einem "Mitmach-Sonntag" der Startschuss für die Klubs. Eine Probebühne des Theaters wird zum Ort für diese Klubs umgebaut, damit für die junge Bürgerbühne ein neues Heimatgefühl entstehen kann.

Auch an die Ränder Leipzigs gehen

Interessant ist, dass das TdJW auch mit den Klubs Kooperationen in bisher wenig beachteten Stadtteilen und in umliegenden Orten plant, beispielsweise mit Wurzen oder Zwenkau. Tscholl sieht Leipzig hier in der Pflicht, denn sie nimmt ein Stadt-Land-Gefälle wahr. In Leipzig sei man "privilegiert" – diese "Ungerechtigkeit" müsse man ausgleichen.

Derzeit läuft die Akquise von Fördermitteln. Von der Idee her ist die Einbeziehung des Umlands so etwas wie das Projekt "X-Dörfer", das Tscholl zuletzt in Dresden geleitet hatte. Die Idee ist hier, partizipative Kulturprojekte in einem Umkreis von 60 km, in Orten mit maximal 40.000 Einwohnern, zu entwickeln.

Bildrechte: Karsten Eitner

Die Projekte mussten nicht Theater im engeren Sinne sein. In Pirna gab es beispielsweise ein Projekt, bei dem Stadtbewohner über ihre Stadt geschrieben hatten. In Riesa versuchte man leere Geschäftshäuser in der Innenstadt neu zu beleben. Nachhaltigkeit spielt dabei immer eine Hauptrolle, die Projekte sollen keine Eintagsfliege bleiben, sondern Kultur grundsätzlich in Bewegung setzen.

Neue Begegnungsorte für Sachsen schaffen

Das Know-how für "X-Dörfer" kam von den Profis am Dresdner Staatsschauspiel. Ähnliches ist jetzt also auch für Leipzig geplant. Tscholl fände es überlegenswert, mit den Theatern in Dresden, Leipzig und Chemnitz ein flächendeckendes Netz für diese partizipativen Kulturprojekte in ganz Sachsen aufzubauen. Sie sieht in diesen Projekten ein großes Potential, der auseinanderdriftenden Gesellschaft neue Begegnungsorte zu geben.