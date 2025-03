Heute gehen Grete, Santino und Frieder ins Theater der Jungen Welt (TDJW). Die drei und ihre Mitschüler hätten im Unterricht in der Nachbarschaftsschule im Leipziger Westen an dem Tag eigentlich Balladen besprechen sollen. Dann doch lieber der Ausflug zur Generalprobe ins Theater, von dem sie nicht genau wissen, was auf sie zukommt. Die Erwartungen sind gering: "So ganz normales Theater mit viel sitzen und auf die Bühne gucken?"