Bei dem Thomanerchor gab es einen sexuellen Übergiff.

Einzelne Eltern kritisieren die Aufarbeitung und das Schutzkonzept.

Die Chorleitung will das Thema ernst nehmen, ging aber bisher nicht auf die Eltern-Kritik ein.

Es begann mit einer Mail kurz vor Weihnachten, die einige Eltern später als zu "lapidar" kritisieren. In neun Sätzen werden darin die Eltern der Thomaner informiert, dass ein Schüler andere bedrängt und in zwei Fällen auch zu sexuellen Handlungen genötigt habe. Man wolle vermitteln; das geltende Schutzkonzept sei in Gang gesetzt worden. Die Aufarbeitung läuft also. Doch wie sie bisher erfolgt, sei zu wenig konsequent – das kritisieren nun eine Mutter und ein Vater im Gespräch mit MDR KULTUR.

Anonyme Quellen Alle zitierten Gesprächspartner sorgen sich vor negativen Konsequenzen für sich oder ihre Kinder. Daher werden ihre Namen auf ausdrücklichen Wunsch nicht genannt. Die Aussagen liegen MDR KULTUR vor.

Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Jan Woitas

Neues Schutzkonzept für Thomaner-Kinder

Erst seit Frühjahr 2024 gilt ein neues Schutzkonzept: Auf 55 Seiten ist detailliert festgehalten, welche Regeln und Grenzen es gibt – für die Betreuer im Umgang mit den Minderjährigen, wie auch für die Schüler untereinander. Sie sollen das nahe Zusammenleben im Alumnat klar regeln. So zeigen unter anderem "Verhaltensampeln" an, was okay ist und was nicht. Das Konzept muss von allen verinnerlicht und unterschrieben werden – so die Vorgabe der Chorleitung.

Bloß nicht zu viel – das stand über allem. Kritik eines Elternteils an der Aufklärung der Chorleitung