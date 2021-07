Am Freitag wird Thomaskantor Gotthold Schwarz in Leipzig aus seinem Amt verabschiedet. Die Motette der Thomaner zum Schuljahresabschluss am Freitagnachmittag ist der letzte öffentliche Auftritt des 69 Jahre alten Musikers als Thomaskantor, teilte das Chormanagement mit. Nachfolger von Schwarz ist der Kirchenmusiker Andreas Reize. Der Leipziger Stadtrat hatte den 45 Jahre alten Dirigenten und Kirchenmusiker aus der Schweiz auf Empfehlung einer Expertenkommission im Dezember 2020 einstimmig bestimmt. Reize übernimmt den Chor Anfang September.