Die Theologin wurde 1970 in Pinneberg in Schleswig-Holstein geboren. Sie studierte nach dem Abitur und einem Auslandsaufenthalt im australischen Sydney Evangelische Theologie in Hamburg. Nach dem ersten Examen arbeitete sie zwei Jahre im Kirchenbüro der Hamburger Hauptkirche St. Katharinen. Nach dem Vikariat in Meldorf in Schleswig-Holstein trat sie 2001 ihre erste Pfarrstelle in Leck in Schleswig-Holstein an. Von 2002 bis 2010 war sie Pfarrerin am Dom zu Meldorf. Seit 2011 war sie Pfarrerin der sächsischen Landeskirche.