Die Polizei hat die mutmaßliche Tiramisu-Diebin von Leipzig gefasst. Sie wurde bereits am 28. Dezember bei einer Kontrolle am Flughafen Leipzig von der Bundespolizei festgenommen, bevor sie in einen Flieger nach Hurghada in Ägypten steigen konnte. Das teilte die Leipziger Polizei am Freitag mit. Laut Bundespolizei lag ein Haftbefehl gegen die Frau vor.