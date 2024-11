In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in ein Leipziger Restaurant eingebrochen und nur das Tiramisu geklaut. Die Polizei Leipzig bestätigt den Fall und hat nach der Sichtung der Einbruchspuren die Ermittlungen wegen einem besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. Laut Restaurantinhaberin Deryn Anlauf gab es bereits Anfang September einen ähnlichen Einbruch in ihr Lokal. Sie geht von einer Täterin aus, die Polizei hält sich wegen des Geschlechts derzeit bedeckt.