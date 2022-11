Wir begleiten die Sterbenden mit ihren Familien zusammen. Wir nehmen den Kindern und Familien die Angst. Katrin Gärtner Gründerin und Vorsitzende des Vereins Wolfsträne Leipzig

Deswegen geht das Vereinsteam von Wolfsträne Leipzig schon mit Kindern ab dem ersten Lebensjahr auf Intensiv- und Palliativstationen, damit sie sehen, dass die Mama oder der Papa stirbt, erklärt die Trauerbegleiterin: "Wir wissen nicht genau, was bei einem einjährigen Kind ankommt. Aber wir wissen, dass es wichtig ist, dass das Kind erkennt, dass die Mama anders aussieht, sich nicht mehr bewegt oder nicht mehr mit mir kuschelt." Das Team gebe der ganzen Familie im Sterbe- und Trauerprozess einen Leitplan, indem sie zum Beispiel bei der Planung der Beerdigung helfen.

Nach einer Beerdigung gehen die Trauerbegleiterinnen und Trauerbegleiter je nach Altersgruppe unterschiedlich auf die Kinder und Jugendlichen ein. Dabei helfe den Kindern der Kontakt zu anderen Altersgenossen, so Katrin Gärtner: "Sie treffen im Verein auf andere Kinder, die das gleiche erlebt haben. Sie merken dann das erste Mal, dass sie nicht alleine sind mit ihren Sorgen und Problemen." Ein Mädchen bemalt den Sarg ihrer verstorbenen Mutter. Der Umgang mit dem Tod eines geliebten Menschen kennt für Kinder und Jugendliche verschiedene Wege. Bildrechte: Wolfsträne e.V. Leipzig

Die Trauerbegleiter machen den kleineren Kindern den Tod auf spielerische Weise deutlich. Bei einem Spiel beispielsweise liegen Karten auf dem Boden, auf denen unterschiedliche Charaktereigenschaften stehen. Die Kinder könnten dann überlegen, welche Charaktereigenschaften die Mama oder der Papa hatte, erklärt Katrin Gärtner die Methode: "Zum Schluss können die Kinder überlegen, welche Eigenschaften sie von ihren Eltern haben. Das ist für Kinder sehr wertvoll, wenn sie sehen, dass sie dem Papa oder der Mama ähnlich sind. Das ist immer ein schöner Moment für sie."

Wichtig bei der Trauer sei es, dass auch Tränen fließen dürfen und niemand daran gehindert wird, sagt Katrin Gärtner. "Bei uns dürfen die Tränen fließen. Das ist genau das, was hier passieren soll, weil sie woanders oft nicht fließen", erklärt die sie. In der Schule wäre es den Kindern oft peinlich, zu weinen. Zu Hause würden sie sich auch nicht trauen, wenn die Mama oder der Papa selbst traurig sind, so die Trauerbegleiterin: "Die Kinder wissen, hier ist der Raum dafür und hier sind Menschen, die die Tränen aushalten. Wir lassen Tränen zu und unterdrücken sie nicht." Katrin Gärtner (2.v.l.) bespricht mit ihrem Team den Tagesablauf in den Räumlichkeiten von Wolfsträne Leipzig. Bildrechte: Philipp Brendel

Deswegen habe der Verein auch den Namen Wolfsträne gewählt, erklärt Katrin Gärtner. Die Träne sei das Verbindende der Kinder untereinander in ihrer Trauer. Der Wolf andererseits sei ein Tier der Stärke und dem Menschen in seinem Sozialverhalten ähnlich, sagt sie: "Wenn in einem Wolfsrudel ein Elterntier stirbt und ein Wolfswelpe zurückbleibt, dann kümmern sich die alten Wölfe um das Kind." In der "Wand des Nichtvergessens", werden leere, trauernde Herzen von den Kindern wieder mit Glitzer oder Farbe befüllt. Sie erinnern an die Verstorbenen. Bildrechte: Philipp Brendel

Doch Trauer könne sich auch in Wut ausdrücken, gerade bei kleineren Kindern. Für Eltern und Schulen sei das oft schwer auszuhalten, wenn die Kinder vor Wut regelrecht "explodieren", sagt Katrin Gärtner. Deswegen bietet der Verein auch Workshops in Schulen an. Außerdem bildet er auch selbst eine Weiterbildung als Trauerbegleiter an.

Die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel zeichnete den Verein Wolfsträne im Jahr 2018 persönlich mit dem Sonderpreis von Startsocial aus. Sie lobte dabei die Initiative des Vereins, Kinder und ihre Angehörigen in ihrer Trauer nicht alleine zu lassen und großes Einfühlungsvermögen zu zeigen. Der Verein erhielt damals ein Preisgeld von 5.000 Euro. Der Verein Wolfsträne erhielt 2018 von der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel persönlich den Sonderpreis von Startsocial. Bildrechte: Thomas Effinger